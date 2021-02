Feira de Santana divulga vagas de emprego nesta quarta (3)

A Feira de Santana divulga vagas de emprego juntamente com empresas da cidade. O âmbito está localizado a quase 100km de Salvador e disponibiliza oportunidades para esta quarta-feira (3).

A todos aqueles que têm interesse em uma das oportunidades, deve contatar o e-mail e encaminhar documento curricular para a área responsável, de acordo com as informações divulgadas. Veja, a seguir!

Feira de Santana divulga vagas e oportunidades diversas

São inúmeras possibilidades para contrato imediato. A quem tiver interesse em uma das vagas, é importante seguir as orientações de envio de documento curricular para o correio eletrônico especificado. Assim, o setor responsável pelo Processo Seletivo encaminhará o currículo para a empresa destinada.

Como se inscrever

Para a vaga de Gerente de loja, exige-se a formação em administração. O currículo deve ser encaminhado para [email protected]

Para a vaga de Auxiliar financeiro, exige-se também a formação em administração. Há uma única oportunidade disponível e o currículo deve ser encaminhado para [email protected]

A vaga de Preparador de pintura automotiva quantifica uma única oportunidade e o currículo deve ser encaminhado para [email protected]

Há uma vaga para Consultor técnico. O currículo deve ser encaminhado para o correio eletrônico [email protected]

Outra oportunidade, com uma vaga disponível, compreende a função de Faturamento. Exige-se experiência em indústria. O currículo deve ser encaminhado para [email protected].

A Feira de Santana divulga vagas para quem está buscando uma oportunidade no mercado e a carteira assinada. Acompanhe as informações e inscreva-se a uma das chances.

