Felipe faz Shirlei ter primeira vez dos sonhos; descubra como será · .

Felipe (Marcos Pitombo) fará de tudo para que Shirlei (Sabrina Petraglia) tenha a primeira vez dos sonhos em Haja Coração. Os dois realizarão uma viagem romântica para Campos do Jordão, no interior de São Paulo. O publicitário abordará a amada com muito carinho e cuidado. “Eu tô preparada. É tudo que eu mais quero”, dirá a mocinha na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 8, o casal aparecerá comendo fondue no quarto do hotel com um clima intimista e à luz de uma lareira. O irmão de Cris (Isadora Cruz) questionará se a namorada está mais calma.

“O quê? Eu, nervosa? Por que isso? Eu pareço nervosa?”, se atrapalhará a filha de Francesca (Marisa Orth). “Um pouco. Eu sei que tudo é novo pra você”, dirá o mocinho. “Eu não vou mentir, eu tô um pouquinho nervosa, sim. É que eu nunca dormi fora de casa. Você sabe que eu nunca tive um namorado”, concordará a feirante.

“Porque não quis. Uma mulher como você tão linda, especial”, elogiará o personagem de Marcos Pitombo. “Minha mãe diz que eu me fechei pra me proteger”, explicará Shirlei. A jovem, então, contará que alguns meninos até olhavam pra ela, mas se afastavam quando percebiam a deficiência na perna.

“Que vacilo desses caras. Eles deixavam de se aproximar por uma bobagem dessas”, afirmará o herdeiro de Vitória (Betty Gofman). “Pra você é bobagem, mas a maioria das pessoas têm preconceito e preferem te ignorar”, lamentará a irmã de Tancinha (Mariana Ximenes).

“Onde é que você tava esse tempo todo que a gente não se conhecia? Pra eu te proteger dessa gente. Agora você tá segura”, assegurará o bonitão, que beijará a amada.

Na sequência, os dois vão relembrar a maneira como se conheceram e a saga do publicitário para devolver a bota ortopédica da mocinha. “Eu não vou deixar você escapar. Agora que você cruzou a minha vida, eu não vou te deixar em paz nunca mais. Eu tô completamente apaixonado por você“, se declarará o funcionário da Peripécia.

“Eu também. Eu nem acredito que eu tô vivendo isso”, concordará a jovem. “Pode acreditar, é real”, dirá ele, que questionará se pode fazer uma pergunta à amada. Diante da afirmativa dela, Felipe arriscará: “Você acha que… Quer dizer… Você”.

Shirlei interromperá o rapaz e colocará a mão nos lábios dele. “Shiu. Eu tô preparada. É tudo que eu mais quero”, disparará a ex-empregada, emocionada. “Eu vou ser seu, e você vai ser minha”, afirmará o amigo de Henrique (Nando Rodrigues). Os dois se beijarão e terão a primeira transa repleta de romantismo.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

