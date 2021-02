Felipe Melo fala sobre o Tigres e prega foco para estreia do Palmeiras no Mundial

Após conquistar a Libertadores, o Palmeiras inicia sua jornada no Mundial de Clubes neste domingo. Pela semifinal, o Palestra enfrenta o Tigres-MEX valendo uma vaga na decisão do torneio.

O volante Felipe Melo falou sobre o adversário nesta sexta-feira. O jogador disse que os mexicanos apresentaram pontos positivos e negativos nas quartas de final, contra o Ulsan Hyundai, e pregou foco para que o Verdão realize o sonho de conquistar o título.

“Nós vimos parte do jogo do Tigres, sabemos que é uma equipe forte. Já tinha dito antes de chegar aqui que eles têm um poder aquisitivo importante, mas não vinham tendo uma sequência de vitórias no campeonato nacional. Não pela força do time, mas por estarem focados no Mundial. Eles demonstraram a força deles contra os coreanos, mas também demonstraram fraquezas, assim como toda equipe”, declarou.

“Nós vamos trabalhar em cima disso. O importante é o nosso grupo estar bem focado e continuar sonhando. Estamos sonhando, profetizando e vamos em busca da realização desse sonho”, completou o volante.

Felipe Melo ainda relembrou sua chegada ao Palmeiras e destacou que, embora já tenha feito escolhas erradas, ir para o Alviverde foi “uma das decisões certas” de sua vida.

“Valeu a pena ter largado toda uma vida de sucesso, digamos assim, na Europa, em um grande clube como era a Inter de Milão, já com a família bem estruturada na Itália, e recomeçar do zero aqui no Brasil em um grande clube como é o Palmeiras. Já tomei várias decisões equivocadas, mas essa foi uma das decisões certas da minha vida. Temos muita coisa para fazer ainda e, no final de tudo, vou olhar para trás e dizer que valeu a pena”, concluiu o jogador.