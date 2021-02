Felipe Melo repete gesto de Lewandowski e “dorme” com taça da Libertadores

A última noite de sono de Felipe Melo parece ter sido uma das melhores da vida do jogador. Nesta terça-feira, o volante publicou no Instagram imagens em que aparece dormindo com a taça da Libertadores da América, conquistada pelo Palmeiras no último sábado.

Em vídeo, o camisa 30 coloca o troféu carinhosamente na cama antes de se deitar. Já na legenda, o atleta escreveu em inglês “good night and sweet dreams”, que significa “boa noite e bons sonhos”, em português.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Melo (@felipemelo)

A brincadeira divertiu a torcida palmeirense, que rapidamente lembrou de gesto similar feito por Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Em agosto do ano passado, após conquistar a Liga dos Campeões com o clube alemão, o centroavante publicou uma foto abraçado com o troféu do torneio continental em sua cama. Já em dezembro, o polonês postou uma imagem similar, mas com todos os prêmios adquiridos na temporada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Robert Lewandowski (@_rl9)

Curiosamente, Felipe Melo e Lewandowski podem se enfrentar em breve. Palmeiras e Bayern de Munique estão garantidos nas semifinais do Mundial de Clubes, que será realizado no Catar, e poderão se encontrar na grande final, marcada para o próximo dia 11.

Nesta terça-feira, Felipe Melo foi titular no empate em 1 a 1 com o Botafogo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O volante passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo em novembro e segue em busca de ritmo de jogo. Horas depois, a delegação alviverde foi para o Aeroporto de Guaralhos, onde embarcará para Doha, no Catar.