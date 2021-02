Felipe Neto pede saída da comissão do Botafogo após ataque do Palmeiras: ‘Não acontece nem no Fifa’

O Palmeiras poderia ter matado a partida contra o Botafogo, nesta terça-feira, ainda no primeiro tempo. Quando o placar estava 1 a 0 para o Alviverde, a equipe de Abel Ferreira teve um contra-ataque dos sonhos: dois jogadores saíram cara a cara com o goleiro adversário. Willian Bigode, contudo, teve o chute defendido por Diego Cavalieri dentro da área.

Nas redes sociais, o lance gerou revolta da torcida do Botafogo. Felipe Neto, influenciador digital e ex-patrocinador do Alvinegro, não foi exceção. Após a jogada, o youtuber publicou, em sua conta no Twitter, pedindo a troca da comissão técnica, liderada por Eduardo Barroca.

– Esse contra-ataque sofrido pelo Botafogo é motivo o suficiente pra trocar toda a comissão. Isso não existe nem no Fifa (jogo de videogame) – escreveu.

No segundo tempo, contudo, o Botafogo melhorou e buscou o empate diante do Palmeiras. A situação do Alvinegro no Campeonato Brasileiro permanece dramática: é o 20º colocado, com 24 pontos.