Fenômeno dos anos 1970, os Barbapapas voltam à TV com celular e tablet · .

Fenômeno com o público infantil na década de 1970 e no início dos anos 1980, os Barbapapas voltam à TV com o visual clássico de sempre, mas bem mais moderninhos. A nova versão da animação mostra os personagens ouvindo música no celular e sonhando com um tablet novo –algo que passava longe da realidade quando Annete Tison e Talus Taylor criaram a família colorida.

No desenho Barbapapa, que o canal pago Nick Jr. estreia neste sábado (6), às 7h, o Barbapapa, a Barbamama e seus sete filhotes vivem muitas aventuras, sempre com um ensinamento para os pequenos que acompanham a atração.

Para dar um gostinho de magia, os personagens têm a capacidade de assumir qualquer forma, seja de barco, roda-gigante ou escavadeira –não há limite para a imaginação dos protagonistas.

Os nove personagens têm formato de joão-bobo, mas cada um tem uma cor e habilidades diferentes, uma valorização da diversidade que raramente era discutida com o público infantil quando os Barbapapas foram criados –e que precisa ser abordada desde cedo em casa.

Para trazer as histórias para os anos 2000, o desenho aposta em novas tecnologias. A pequena Barbalala, apaixonada por música, agora escuta suas canções favoritas no celular. O esportista Barbabravo não se importa em trocar a bola por um joystick. E Barbaclic, que gosta de ciências, mantém um laboratório de última geração nos seus aposentos.

Mesmo com todas essas novidades, os Barbapapas ainda amam a vida perto da natureza. No primeiro episódio, por exemplo, decidem resgatar uma árvore que tem valor sentimental para eles e que está quase morrendo. Com um misto de vida simples e o que há de mais atual na tecnologia, eles vivem o seu ideal de vida pacífica e aproveitam cada dia ao máximo.

Fã-clube com direito a carteirinha

Além de uma nova geração de fãs, Barbapapa também deve chamar a atenção daqueles que cresceram com o desenho original, exibido no clássico Globo Cor Especial (1973-1983), no Glub Glub (1991-1999), da Cultura, e no Bom Dia & Cia, do SBT.

A atração fez tanto sucesso quando estreou na Globo que muitas das histórias da família francesa passaram a ser criadas no Brasil e exportadas para o mundo. E as crianças ainda podiam participar do Clube dos Barbapapas, com direito a carteirinha e desconto sobre produtos.

O Nick Jr. exibe novos episódios de Barbapapa todos os sábados, às 7h. A primeira temporada tem 52 episódios de 11 minutos cada –eles são agrupados em duplas, como acontece com o sucesso Bob Esponja.

Confira a música-tema (em inglês) da nova versão do desenho: