Fernanda Vasconcellos se surpreende com pedido para reprisar A Vida da Gente · .

Próxima novela a ser reprisada na Globo, A Vida da Gente, entrará no ar a partir de 1º de março na faixa das 18h. Para surpresa de Fernanda Vasconcellos, protagonista da trama exibida entre 2011 e 2012, o público clamou pela reexibição da obra de Lícia Manzo.

“Eu esperava reações positivas, mas fui surpreendida”, revelou a atriz em entrevista à coluna de Carla Bittencourt, do jornal Extra. Na trama, Fernanda é a tenista Ana Fonseca, que após um acidente passa a primeira fase da novela em coma. “Que bom que o público está demonstrando desejo em rever tramas antigas, e, melhor ainda, saber que essa novela deixou tão boas lembranças”, comemora ela.

No ar na reprise de Haja Coração, como a vilã Bruna, a atriz rememora com carinho a força de sua personagem na novela das seis. “A Ana tem força de vida, sua superação é impressionante. Ela compreende ao longo de sua trajetória que é preciso aprender a viver com sentimentos ambíguos, que a vida é uma constante transformação e que, para existir, é preciso usar a força que tem dentro de si”.

A Vida de Gente será reprisada após o fim de exibição de Flor do Caribe. O folhetim de Licia Manzo ocupará o horário enquanto a inédita Nos Tempos do Imperador segue em produção nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro –a trama de época ficou para o segundo semestre de 2021.