Fernando Diniz não resiste à pressão e é demitido pelo São Paulo

Fernando Diniz não é mais técnico do São Paulo. Ele deixou o cargo após a derrota por 2 a 1 contra o Atlético-GO, neste domingo (31), em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O anúncio de sua demissão aconteceu nesta segunda-feira (1). O preparador físico Wagner Bertelli e os auxiliares Marcio Araujo e Eduardo Zuma também saíram do clube.

Diniz já vinha sendo contestado no cargo pela perda da liderança do Campeonato Brasileiro, onde chegou a liderar por sete pontos pontos de distância. Porém, desde a virada do ano o time não reagiu e começou a amargar maus resultados. Hoje, é o quarta colocado no Brasileirão, com 58 pontos, sete a menos que o líder Internacional.

Foram sete partidas, com quatro derrotas e três empates na sequência que derrubou o treinador, contando com a saída na semifinal da Copa do Brasil para o Grêmio. O São Paulo também foi eliminado nas quartas de final para o Mirassol, na fase de grupos da Libertadores e e na Sul-Americana para o Lanús.

Nos últimos dias, o diretor executivo Raí e o capitão Daniel Alves chegaram a defender o trabalho do treinador. Dani chegou a dizer que era ‘espetacular’.

Agora, a diretoria corre atrás de um novo nome para a reabilitação no Campeonato Brasileiro e para o começo da próxima temporada. Ainda não há um nome forte para comandar o Tricolor. Carlos Belmonte e o novo diretor Rui Costa, devem ser os responsáveis pelas negociações.

No cargo desde setembro de 2019, Diniz comandou o São Paulo em 74 jogos, com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Ele estreou no empate por 0 a 0 contra o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, em setembro de 2019.