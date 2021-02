Festa BBB21: Veja todos os momentos das festas do BBB | BBB21

O que é um Big Brother Brasil sem as suas festas, não é mesmo? Palco de grandes eventos na casa, as festas geram muuuita movimentação no jogo. E como não poderia ser diferente, encontramos todos os requisitos básicos para uma boa festança no BBB 21: música top, animação, beijo na boca, briga, passinhos e figurino nota 10. Eles se esbaldam, e a gente também. Bora ver um resumo de tudo o que já rolou?

1 de 2 Primeira festa do BBB21 — Foto: Globo Primeira festa do BBB21 — Foto: Globo

A primeira festa do BBB21 aconteceu no dia 28/01 e teve como tema o Réveillon. Recebidos com uma contagem regressiva e queima de fogos, os brothers estavam todos vestidos de branco e se acabaram na pista de dança. Durante a Festa Réveillon, vários brothers do Camarote tiveram suas músicas tocadas na playlist. A casa cantou todas!

Logo no início da festa, Lucas Penteado se reuniu com Sarah e Thaís para falar sobre os possíveis casais da casa. Enquanto as duas não sabiam responder se ficariam ou não com Fiuk, o cantor revelou não pretendia se relacionar dentro do BBB. Mas acabou que o cupido, Lucas, na verdade, estava interessado em formar um par. O brother disparou para Kerline: “Quero pegar você”. A modelo desconversou e, após a sister sair, o paulista desabafou: “Ela brincou com meu coração”. Depois disso tudo, ainda teve muita choradeira… Confira tudo que rolou no nosso resumo!

Brothers comemoram a primeira festa do BBB21 GIF — Foto: Globo

Segunda festa do BBB21 teve o tema Festa Herança Africana e aconteceu no dia 30/01, quando se celebra o Dia do Patrimônio Africano. Na decoração, construções de terra e a árvore baobá – considerada sagrada, ela é típica da região.

Gilberto arrasou na pista de dança e fez várias coreografias. Mas o clima da festa logo ficou tenso. Lucas Penteado se desentendeu com alguns brothers na casa. Em conversa com Rodolffo, o paulista afirmou: “Você vai para o Paredão”. Mais tarde, ele também confessou a Camilla de Lucas: “Achei que você não tinha ido com a minha cara”. A influenciadora, por sua vez, negou.

A discussão tomou conta da casa, e a carioca e o paulista bateram boca de novo. As brigas continuaram, e outros participantes começaram a se envolver, como Kerline e Karol Conká. A madrugada terminou com o brother arrumando as malas e tentando entrar no Confessionário. Quer saber mais? Veja nosso resumão da festa!

2 de 2 Festa Herança Africana no BBB21 — Foto: Globo Festa Herança Africana no BBB21 — Foto: Globo

A primeira festa temática do Líder foi do comediante Nego Di e ela foi inspirada em um “bar-barbearia”. No cardápio, churrasco; na playlist, aquele pagode de respeito. E foi nessa festa que aconteceu o tão esperado primeiro beijo do BBB21, protagonizado por Thaís e Fiuk! Após o beijo, o ator e cantor foi conversar com Nego Di sobre o assunto e disse que não queria ficar com a sister porque não estava pronto para emendar uma relação na casa.

A pista de dança também não ficou parada: Gilberto e João Luiz fizeram disputa de passinho, e Projota e Lucas Penteado fizeram uma batalha de rima. Maneiro!