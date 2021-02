Filha de Projota comemora 1 ano nesta segunda, 1/2 | fora da casa

1 de 4 Filha de Projota completa 1 ano nesta segunda — Foto: Reprodução/Instagram Filha de Projota completa 1 ano nesta segunda — Foto: Reprodução/Instagram

À #REDEBBB, Tâmara Contro, esposa do rapper, fala que os dois planejavam uma festa mais intimista por conta da pandemia do novo coronavírus, com apenas a participação dos familiares. Ela afirma que mesmo com a a ausência do cantor nada mudou:

“Mesmo com ele no Big Brother, eu vou manter o plano. Vou fazer uma festinha em casa para a minha família e para a família dele, e vai ser assim que a gente vai comemorar, com bolinho para não deixar passar em branco”.

Tãmara acredita que Projota vai passar o dia refletindo sobre a vida da filha. Alguém tem dúvida que vai bater uma saudade daquelas? “Ele vai orar bastante, agradecer a vida dela. Vai sentir muita saudade. Talvez seja um dia que vai doer mais no coração dele, de saudades, mas não acredito que fique baqueado”, opina a esposa do cantor.

A filha Marieva foi homenageada em uma música do rapper, que ganhou seu próprio nome. A mãe da bebê revela como foi o processo criativo da canção. Segundo Tâmara, era importante para o cantor ver a menina antes de qualquer coisa:

“Ele queria senti-la para poder fazer a música. Quando ele viu o rosto dela no ultrassom, surgiu a inspiração, e ele começou a escrever”.

Com o papai no BBB21, a filha passou a reagir ao ver Projota na TV. A mãe fala que a pequena Marieva chega a mandar beijos para a telinha.

“Ela vê, interage. Eu falo para ela ‘cadê o papai?’, ela olha para a TV. Eu falo ‘manda beijo’, ela manda. Peço para ela dar tchau, ela dá. Peço para chamar, ela chama. Ela sabe que é ele que está ali”, diz Tâmara.

Ao falar sobre a participação do cantor no BBB21, a esposa se diz orgulhosa. Para ela, o rapper está conseguindo seguir um equilíbrio dentro do reality:

“Ele está conseguindo ser ele e ao mesmo tempo está conseguindo se permitir. Muito orgulhosa mesmo de tudo que ele fez até agora, estou muito feliz”.

Tâmara também fez uma confissão: “Eu tinha medo dele ficar um pouco fechado e não se soltar ali nos primeiros dias, pensava até que duraria mais de semanas um jeitão fechado, mas ele super se soltou. Fiquei muito feliz que ele se expôs mesmo, falou ‘esse sou eu’ e foi que foi”.

Apesar da alegria, a saudade também pesa por conta da distância física. A esposa contou que teve um momento em que o sentimento estava mais forte: “Acho que sentia mais saudades no pré-confinamento, estava sufocante por não poder ver, não poder saber de nada”.

Com a estreia do BBB21, a aparição do cantor todos os dias na TV trouxe uma tranquilidade para Tâmara:

“Eu sinto a presença dele, ele realmente está aqui em casa comigo. Para ele deve ser mais difícil não poder me ver, não poder me ouvir. Para mim, depois do início do programa ficou um pouco mais fácil”.

