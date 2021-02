Filipe Luís cria contra o Vasco método ‘antimalandragem’ que já castigou o Flamengo em jogo decisivo

O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 0, na última quinta-feira, e depende apenas de si para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Em campo, Gabigol e Bruno Henrique fizeram os gols da partida. O do camisa 9, de pênalti, teve uma imagem que chamou atenção.

Durante a checagem da penalidade cometida por Léo Matos em Bruno Henrique, Filipe Luís grudou na marca da cal e não saiu mais.

E a presença do camisa 16 no local onde a cobrança seria feita tem explicação: impedir que qualquer rival fizesse um buraco para prejudicar a cobrança rubro-negra, evitando um fato que aconteceu neste Brasileirão.

No jogo contra o Fortaleza, um pênalti foi marcado para o Flamengo. Enquanto alguns atletas do time nordestino reclamavam com a arbitragem, o meio-campista Ronald usou a trava da chuteira para fazer buracos na marca. E surtiu efeito.

Pedro foi para a cobrança e acabou escorregando. A bola chegou a entrar na meta de Felipe Alves, mas a arbitragem anulou a cobrança, dando dois toques do atacante rubro-negro. O Flamengo ficou no 0 a 0 na partida.

Com a proteção de Filipe Luís, Gabigol pegou a marca da cal intacta contra o Vasco e não desperdiçou. Deslocou Fernando Miguel e abriu caminho para a vitória rubro-negra.

Filipe Luís protege a marca do pênalti durante o clássico Reprodução Premiere

O triunfo levou o Flamengo aos 64 pontos e dependendo apenas de si para ser campeão, já que o Inter empatou com o Athletico-PR e foi a 66. As equipes se enfrentam na penúltima rodada, no Rio de Janeiro, em partida que pode ser a final da competição.

O próximo desafio do Flamengo será contra o Red Bull Bragantino, domingo, fora de casa, às 20h30. O Inter entra em campo só na quarta-feira, às 19h, contra o Sport, no Beira-Rio.