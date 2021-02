Final da Libertadores cresce 69% no Fox Sports em comparação com 2019 e garante dobradinha na liderança para ESPN e Fox Sports

A transmissão da conquista da Libertadores da América pelo Palmeiras diante do Santos no último sábado, no Maracanã, garantiu ao Fox Sports uma audiência 69% superior à final da edição do ano anterior, com Flamengo e River Plate. Com os índices de audiência, a emissora registrou a liderança entre todos os canais da TV por assinatura. Os números foram confirmados junto a ESPN com exclusividade pelo LANCE!.

No dia da decisão com o clássico paulista, os canais esportivos da Disney registraram uma dobradinha na liderança da TV paga. Enquanto o Fox Sports foi o mais assistido do dia, a ESPN Brasil ocupou a segunda colocação no dia com a cobertura dos programas do jornalismo como o SportsCenter e o Linha de Passe no público alvo do canal. No mesmo dia, Fox Sports e ESPN ainda realizaram transmissões da Premier League e La Liga no futebol internacional.

A edição 2020 da Libertadores da América foi a de maior audiência da história do Fox Sports no Brasil, atingindo recordes junto ao público em diferentes partidas ao longo da competição, incluindo a fase de grupos e os jogos da fase eliminatória. A partida de maior audiência exibido pelo canal foi a vitória de 3 a 0 do Santos sobre o Boca Juniors, na Vila Belmiro, exibida com exclusividade pela emissora na TV paga e que garantiu a classificação da equipe santista para a final da competição.

Para a decisão no Maracanã, o grupo Disney preparou uma equipe numerosa para a transmissão e cobertura da partida. Mais de 30 profissionais foram ao Rio de Janeiro e o jogo contou com narração de Nivaldo Prieto e comentários de Paulo Calçade, Zinho e Carlos Eugenio Simon, além de três repórteres em campo.

O Fox Sports iniciou a cobertura ao vivo do Maracanã com mais de duas horas de antecedência do início da partida, com apresentação pré-jogo de Eduardo Elias e Gustavo Hofman, que chegaram a entrevistar o treinador da Seleção Brasileira, Tite, antes do início da partida. Em São Paulo, em frente ao Allianz Parque, o repórter Rafael Valente realizou entradas ao vivo mostrando a concentração da torcida do Palmeiras, enquanto o repórter Flavio Ortega esteve na Vila Belmiro para exibir os bastidores da torcida do Santos.

A Libertadores da América já tem início em 2021 neste mês de fevereiro na fase que antecede a disputa nos grupos. O torneio contará novamente com transmissão do Fox Sports e cobertura e análise jornalística nos programas da ESPN Brasil.

*Estagiário, sob supervisão de Ricardo Guimarães.