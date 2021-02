Finalmente! Fernando Zor faz pedido extravagante de casamento a Maiara; vídeo · .

Depois de muitas idas e vindas no relacionamento, Fernando Zor finalmente pediu Maiara em casamento. O cantor fez questão de fazer uma surpresa extravagante para a amada, que ganhou uma aliança de noivado antes de um salto de paraquedas em Dubai, onde o casal está curtindo suas férias.

Em um vídeo de quase sete minutos de duração publicado no Instagram, o parceiro musical de Sorocaba mostrou como tudo aconteceu. Na aeronave, Fernando sacou uma aliança e colocou no dedo de Maiara antes dos dois saltarem em direção ao solo.

“Você aceita se casar comigo, Maiara?”, escreveu Zor na legenda do post. “Aceito, meu amor”, respondeu a irmã de Maraisa em seu próprio perfil, onde repostou o vídeo.

“Eu queria que esse momento fosse diferente e especial, do jeito que o nosso amor merecia. E foi assim, no meio de um salto de paraquedas que eu decidi fazer o pedido. Eu estou muito, muito feliz que ela disse sim”, declarou Fernando.

Nas imagens, Zor espera Maiara pousar em um grande tapete decorado com a frase “you will marry me?”, que significa “você quer casar comigo” em inglês. Após colocar a aliança de noivado no amado, a sertaneja comemorou. “Finalmente ele pediu!”, gritou a cantora.

Nos comentários do post de Fernando, famosos e fãs celebraram a atualização do status. “Que lindo! Tudo de bom pra vocês”, comentou Ivete Sangalo. “Bate palma pro casal perfeito”, escreveu Sorocaba. “Que coisa mais linda da vida!”, disse Claudia Leitte.

Os músicos assumiram o namoro em maio de 2019. Desde então, eles terminam e reatam com frequência. Foram pelo menos oito vezes. Durante o namoro ioiô, Maiara, amigos e fãs sempre pressionaram para que eles ficassem noivos. Por enquanto, o casal ainda não tem uma data para a oficialização da união.

Confira o vídeo do pedido de casamento: