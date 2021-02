Firmino revela o que atletas ouviram de Klopp em ‘crise’ do Liverpool e vê título da Premier League possível: ‘Não vamos desistir’

Atual campeão da Premier League, o Liverpool ocupa a terceira posição na competição da temporada 2020/21. E o título ainda segue como objetivo dos comandados de Jürgen Klopp.

Roberto Firmino afirmou que ninguém no clube vai jogar a toalha por conta da diferença de quatro pontos e um jogo a mais do que o Manchester City.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em entrevista exclusiva à ESPN, ele destacou a importância de vencer o Brighton, nesta quarta-feira, às 17h15, com transmissão do FOX Sports e cobertura em tempo real com vídeos do ESPN.com.br.

“O momento que a gente passa é difícil. Temos opção de desistir ou pular no trampolim e subir. Como vocês conhecem, não vamos desistir, vamos lutar até o final, até onde tiver chance e puder”, afirmou Firmino, completando.

“Temos que vencer os jogos, estar melhorando e encostar (na ponta da tabela). Nada é impossível. Que a gente possa voltar a estar lá em cima e brigar pelo título”.

Jurgen Klopp abraça Firmino após vitória do Liverpool sobre o Tottenham Peter Powell / Getty Images

Depois de um período irregular, com apenas uma vitória em sete jogos, o Liverpool ensaia uma reação. São dois triunfos seguidos e muito apoio do treinador Klopp.

“(A mensagem do Klopp) Tem sido bem positiva. Em nenhum momento falou para abaixar a cabeça, sempre motivando, sabe o que somos capazes, para seguir em frente, está sempre nos motivando, sabe o que a gente pode conquistar. Está sendo positivo”, disse o atacante.

“A gente tem que ser corajoso, não desanimar e seguir em frente. Procurar dar o nosso melhor. Essa maré já vai passar”, finalizou.