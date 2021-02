A Prova do Líder McDonald’s segue após 4 horas de disputa e mais uma dupla deixa a dinâmica. Pocah e Fiuk são eliminados após a sister confundir um dos pedidos que deveria ser incluído na Méqui BBBox. O brother diz para a sister que o pedido estava correto e ela repete que estava errado. Ao perceber o ocorrido e lamentar, a cantora ouve do ator: “Não confia em mim ainda. Tem que aprender a confiar no parceiro”.