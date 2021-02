Fiuk e Thaís dão primeiro beijo durante festa no BBB21 | casa BBB

“Se ninguém estivesse olhando, acho que seria mais fácil”, garante o ator e a sister pergunta: “Mas você está com vergonha?”. Fiuk diz estar um pouco e se afasta para falar com demais brothers, que pedem que ele “se permita”.

No começo da festa, Fiuk e Thaís foram deixados sozinhos na pista e o brother comentou: “Tô um pouco sem graça agora…”. A sister colocou as mãos no ombro do cantor e perguntou: “Mas você está bem?”. O brother disse que sim, mas que estava nervoso.