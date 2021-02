Flamengo aumenta chance de título, mas ainda vê Inter bem favorito no Brasileirão; veja projeções

Com a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Sport, o time carioca aumentou as chances de conquistar o Brasileirão, mas ainda vê o Inter bem favorito na probabilidade.

De acordo com o “FiveThirtyEight”, site parceiro da ESPN, a equipe de Rogério Ceni saltou de 19% para 25%. Enquanto isso, os gaúchos caíram de 71% para 66%.

Vale lembrar que os dois times ainda se enfrentam na 37ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. A partida está marcada para o próximo dia 21.

Antes disso, o Flamengo terá três jogos na tabela. Enfrenta o Vasco, no Maracanã, visita o Red Bull Bragantino e recebe o Corinthians. O Inter vai encarar Athletico-PR, fora de casa, o Sport, no Beira-Rio, e vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco.

Gabigol comemora o gol marcado contra o Sport Alexandre Vidal/Flamengo

Outro time na briga pelo caneco, o Atlético-MG, que ocupa a terceira posição, tem 8% de chances de título. A equipe de Jorge Sampaoli entra em campo na quarta-feira, contra o Goiás, fora de casa.

São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Fluminense são os outros times que ainda têm chances matemáticas de levantar o caneco. No entanto, as quatro equipes têm menos de 1% cada.

Rebaixamento

A zona da degola também promete pegar fogo até o fim da competição. O Botafogo, lanterna e com 23 pontos, está praticamente rebaixado, com 99%, assim como o Coritiba, que tem 28 e os mesmos 99%. O Goiás, 18º, tem 29 pontos e 95% de chances de cair.

O Fortaleza, que está na 17ª colocação, tem 19% de disputar a Série B na próxima temporada. Número inferior aos de Sport e Vasco, que atualmente ocupam as 16ª e 14ª posições, respectivamente. O Leão tem 53%, enquanto o time de São Januário tem 23%.

O Bahia, 15º colocado e com 36 pontos, está um pouco mais tranquilo, com 11% de chances.