Flamengo deve ter desfalques contra o Vasco pelo Brasileirão

Em meio a uma maratona de sete jogos em 21 dias, o Flamengo está começando a dar sinais de desgaste físico. Na vitória por 3 a 0 sobre o Sport na última segunda-feira, foi notória a queda de rendimento da equipe no segundo tempo na Ilha do Retiro.

Por enquanto, o retrospecto do Rubro-Negro nos primeiros cinco jogos é positivo, com quatro vitórias e uma derrota. Entretanto, o time volta a campo já nesta quinta-feira, para enfrentar o Vasco no clássico carioca da 34ª rodada do Brasileirão.

“Quando se tem um espaço de tempo de quatro dias, a intensidade tende a ser maior do que quando você tem um espaço de tempo menor. Jogos de três em três dias, você tende a diminuir um pouco a intensidade. Não que você queira, mas o atleta sente as 24 horas de diferença de recuperação”, afirmou o técnico Rogério Ceni em sua coletiva em Recife.

Vice-líder da competição, o Flamengo persegue o Internacional, que está quatro pontos à frente, e não pode tropeçar.

“Cinco rodadas restantes e nós precisamos tirar a diferença do Internacional, e pra isso são necessárias vitórias”, continuou Ceni.

Para enfrentar o Vasco, Ceni ganhou dois problemas. O goleiro Diego Alves voltou a sentir a lesão muscular que o afastou do time por várias rodadas. Ele foi substituído por Hugo Souza, que deve ser titular.

Outro que deixou o campo reclamando de um problema físico foi o meia Gerson.

“Gerson saiu com uma entorse no tornozelo. Ele já tinha sentido no intervalo, tentou voltar mais um pouco, mas eu já vi que ele estava mancando”, explicou o treinador.

Se Gerson não jogar, Ceni pode lançar João Gomes ou Pepê no meio. Outra opção é avançar Willian Arão para sua posição original como primeiro volante e escalar um zagueiro para fazer dupla com Gustavo Henrique.

Flamengo e Vasco entram em campo às 21h desta quinta-feira, no Maracanã.