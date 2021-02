Flamengo faz jogo intenso, atropela o Sport e segue caça ao Inter no Brasileirão

O Flamengo visitou o Sport e venceu por 3 a 0, nesta segunda-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Gabigol, Bruno Henrique e Pedro.

Pressionado pelas vitórias de Internacional e Atlético-MG, o time carioca precisava do triunfo fora de casa para se manter na briga pelo título brasileiro. E facilitou o caminho da vitória logo no início.

Com um ritmo intenso desde a saída de bola, a equipe de Rogério Ceni abriu o placar logo aos três minutos. Gerson deu um lindo lançamento para Arrascaeta, que, dentro da área, só escorou para Gabigol. O camisa 9 apareceu livre na pequena área e abriu o placar.

O Flamengo seguiu pressionando mesmo com o 1 a 0 no placar e perdeu boas chances. Só Gabigol desperdiçou três diante de Luan Polli.

O segundo gol dos cariocas saiu com Bruno Henrique. O camisa 27 aproveitou a blitz dos cariocas na área do Sport e, de direita, fuzilou as redes de Luan Polli com o chute forte.

Bruno Henrique e Gabigol comemoram um dos gols contra o Sport Alexandre Vidal/Flamengo

Na segunda etapa, o Flamengo seguiu pressionando e perdendo chances claras. A principal também com Gabigol. Pepê arrancou pela direita, cruzou na medida para o camisa 9, que acabou mandando por cima.

Atuando pela primeira vez no ano, Diego Alves acabou se lesionando em campo. O goleiro mais uma vez sentiu um incômodo muscular e acabou substituído por Hugo.

Aos 24 minutos, o Flamengo armou um contra-ataque, mas Gabigol novamente desperdiçou. O camisa 9 tentou bater colocado, mas chutou fraco nas mãos de Luan Polli.

O Sport tentou ameaçar em chutes de longe, mas Hugo conseguiu segurar firme as chances e evitou um gol do Leão.

Aos 38 minutos, Luan Polli voltou a fazer boa defesa. Desta vez, em chute forte de Pepê da entrada da área.

No último lance, Pedro recebeu de Éverton Ribeiro na direita, bateu cruzado e fechou o placar em 3 a 0.

Com a vitória, o Flamengo chegou a 61 pontos e voltou ao segundo lugar. A diferença para o Inter é de quatro pontos, e os times se enfrentam na penúltima rodada.

Sport 0 x 3 Flamengo

GOLS: Gabigol, Bruno Henrique e Pedro (Flamengo)

SPORT: Luan Polli; Patrick, Iago Maidana, Adryelson e Junior Tavares; Ronaldo (Bruninho), Betinho, Ewerton (Lucas Venuto), Thiago Neves e Marquinhos (Gustavo Oliveira); Dalberto (Hernane). Técnico: Jair Ventura

FLAMENGO: Diego Alves (Hugo); Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego (João Gomes), Gerson (Pepê), Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique (Vitinho) e Gabigol (Pedro). Técnico: Rogério Ceni

Gabigol fez o 23º gol em 38 jogos na temporada

Foi o gol de número 66 dele com a camisa rubro-negra

Em jogos de Brasileirão, Gabigol chegou a 35 pelo Flamengo, se tornando o 5º maior da história do clube

Zico (135), Bebeto (41), Renato Abreu (40) e Romário (37) estão à frente do camisa 9

Bruno Henrique anotou o 19º gol em 47 jogos na temporada

Pelo Flamengo, ele chegou a 54 com a camisa rubro-negra

Classificação

Flamengo: 2º lugar, com 61 pontos

Sport: 16º lugar, com 35 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias:

Quinta-feira, 04/02, às 21h* – Flamengo x Vasco – Brasileirão

Sexta-feira, 05/02, às 20h* – Botafogo x Sport – Brasileirão

*horário de Brasília