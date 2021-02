Flamengo pede adiamento de jogo, mas CBF não aceita; Marcos Braz critica: ‘Uma verdadeira piada’

Após enfrentar o Vasco, nesta quinta-feira, o Flamengo volta a campo já neste domingo, contra o Red Bull Bragantino. A direção da Gávea apresentou à CBF um pedido para adiar a partida, uma vez que a 35ª rodada será realizada entre sábado, dia 6 de fevereiro, e quarta, dia 10, mas não foi atendida. Marcos Braz, vice-presidente de futebol rubro-negro, usou as redes sociais para criticar a decisão de manter o confronto para o dia 7, às 20h30, em Bragança Paulista.

– Uma verdadeira piada marcar este jogo no domingo – publicou Marcos Braz em suas redes sociais, conforme o jornalista Renan Moura, da Rádio Globo.

A negativa da CBF ao pedido do Flamengo em adiar a partida contra o Braga foi informada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, do site “UOL”, inicialmente.

A questão também foi comentada pelo técnico Rogério Ceni na entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no Maracanã. O treinador afirmou estar preocupado com o fato da tabela estar dando mais tempo de descanso aos concorrentes diretos na disputa pelo título, na visão de Ceni.

– – Me dá medo sempre o terceiro jogo em quatro dias, mas acho estranho outra coisa: Inter e Atlético-MG jogam na quarta (dia 10), e o Flamengo vai jogar no domingo (7). É uma pena, não entendo porque o Flamengo nunca tem esse dia a mais, sendo que a rodada só termina três dias após nosso jogo. É uma pergunta que me deixa preocupado. Esses dois dias vão ser mais para descansar e analisar como faremos para domingo. Foco, não acredito que falte, e espero que também não falte perna – comentou o técnico do Flamengo.

Na 34ª rodada do Brasileirão, o Atlético-MG enfrentou o Goiás, na quarta-feira, dia 3, enquanto Flamengo e Internacional entraram em campo no dia 4, no mesmo horário. Na 35ª rodada, o Galo e o Colorado voltam a campo no dia 10 de fevereiro, enquanto o Rubro-Negro teve a partida mantida no dia 7.