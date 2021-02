Flamengo perde Diego para jogo contra Red Bull Bragantino; Gerson será reavaliado e preocupa

Na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou um desfalque certo e uma dúvida para seu próximo compromisso, domingo, contra o Red Bull Bragantino.

Quem certamente não jogará é o meio-campista Diego, que levou o 3º cartão amarelo no clássico e terá que cumprir suspensão automática.

Já a dúvida fica por conta do também meia Gerson, que deixou o gramado do Maracanã na maca e chorando muito, reclamando de dores no tornozelo direito.

Segundo informou a equipe rubro-negra, ele será reavaliado nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, para saber se terá condições de atuar no domingo.

Vale lembrar que o Rubro-Negro já sabe também que não contará com o goleiro Diego Alves e o zagueiro Rodrigo Caio, ambos lesionados.

Thiago Maia, que se recupera de cirurgia no joelho, só retorna na próxima temporada.

Por fim, Gabigol será julgado nesta sexta por conta da expulsão contra o Bahia, em 20 de dezembro, e também pode desfalcar a equipe em Bragança Paulista.

Com o resultado de quinta, a equipe comandada por Rogério Ceni foi a 64 pontos e agora está apenas 2 atrás do Inter, que empatou por 0 a 0 com o Athletico-PR.

O Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.