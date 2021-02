Flamengo pode perder Bruno Henrique e Gabigol na reta final do Campeonato Brasileiro

Com a vitória sobre o Sport por 3 a 0 na Ilha do Retiro, o Flamengo viu a diferença para o líder Internacional diminuir para quatro pontos. No entanto, o Rubro-Negro pode ter um importante desfalque no restante do Brasileirão: o artilheiro Gabigol.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), marcou para a próxima sexta-feira (5), o julgamento do atacante por conta da expulsão do atleta na partida contra o Bahia, no dia 20 de dezembro.

No ocasião, Gabigol foi expulso aos nove minutos da primeira etapa da partida em que o Rubro-Negro venceu o Tricolor Baiano por 4 a 3. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza alegou que o atacante o mandou ‘tomar no c…’.

Por conta da reincidência do atacante, a pena pode chegar a 12 jogos. Gabigol já havia sido denunciado duas vezes no artigo 258 II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Além, disso, por conta da denúncia feita de acordo com o artigo 184, a aplicação da pena é determinada de forma cumulativa. Assim, o atleta estaria de fora das rodadas restantes do Brasileirão.

Bruno Henrique e Gabigol Getty Images

O Flamengo pode perder sua dupla de ataque titular na reta final da competição. Isso porque, além do julgamento de Gabigol, o tribunal decidiu retomar o processo de Bruno Henrique na expulsão na partida contra o Goiás, pela 11ª rodada, após lance em que atingiu o rosto de Breno, volante do Esmeraldino.

O lance será analisado pela Terceira Comissão Disciplinar. Caso seja interpretada agressão a partir do artigo de jogada violenta, Bruno Henrique pode pegar gancho de um a seis jogos. Caso a pena máxima seja aplicada, o Bruno Henrique perderá o restate do campeonato.



O Flamengo está com 61 pontos e ocupa a segunda posição da tabela. O Inter é o líder, com 65 pontos. Vale lembrar que as equipes ainda se enfrentam na 37ª rodada, no Rio de Janeiro.

O próximo desafio dos cariocas será contra o Vasco, na quinta-feira, pela 34ª rodada. Por outro lado, o Inter visita o Athletico-PR, no mesmo dia.