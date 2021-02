Flamengo recebe proposta de empréstimo por Thuler; destino seria o futebol francês

O Flamengo está perto de negociar mais um jogador formado nas categorias de base do clube. Trata-se do zagueiro Thuler, que estaria a caminho do futebol francês para defender o Montpellier.

Fora dos planos da comissão técnica, o defensor vê com bons olhos uma ida para a Europa. A proposta dos franceses é de um empréstimo de 18 meses com opção de compra, que não teve o valor divulgado. A informação foi divulgada pelo jornal O Dia.

Thuler tem contrato com o Flamengo até 14 de julho de 2023. A multa rescisória é de 50 milhões de euros (R$ 322 milhões).

No entanto, como não teve a sequência imaginada dentro do clube, Thuler e o próprio Flamengo enxergam o negócio como bom para os dois lados.

Com uma longa história dentro do time carioca, Thuler foi capitão por toda as categorias de base e já chegou a ser convocado para as seleções inferiores.

Lincoln, Gerson, Matheus Dantas, Rafinha e mais jogadores do Flamengo comemorando a conquista da Conmebol Libertadores de 2019 Getty Images

Aos 21 anos, ele treina no profissional desde 2017 e foi firmado no grupo principal no ano seguinte. Esteve no grupo campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019. Até momento, foram 41 partidas e dois gols anotados.

A última partida do defensor em campo foi o empate em 1 a 1 com o Racing, na Argentina, pela Libertadores. Na ocasião, ele foi expulso durante o confronto.