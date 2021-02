Flamengo vence Vasco por 2 a 0 com gols de Gabigol e Bruno Henrique e cola no Inter

O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Maracanã, em jogo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e colou de vez no líder Internacional na luta pelo título.

Gabigol e Bruno Henrique, que já se tornaram tradicionais carrascos dos rivais cariocas, anotaram os gols rubro-negros.

Com o resultado, a equipe comandada por Rogério Ceni vai a 64 pontos e agora está apenas 2 atrás do Inter, que empatou por 0 a 0 com o Athletico-PR, também nesta quinta.

O Cruzmaltino, por sua vez, segue com 37 pontos e está em 15º, só 2 pontos acima da zona do rebaixamento, que tem o Sport como 1º integrante.

Em campo, o Fla foi dono do 1º tempo, controlando as ações e finalizando bastante, enquanto o rival não chutou uma bola sequer a gol.

Quem trabalhou bastante foi o goleiro Fernando Henrique. Aos 11, ele fechou bem o ângulo e defendeu batida cruzada de Gabigol, que saiu cara-a-cara.

Depois, aos 28, Gerson soltou um petardo da entrada da área, mas o arqueiro cruzmaltino espalmou bem de novo.

E quando parecia que a etapa inicial terminaria empatada, um pênalti colocou os rubro-negros na frente.

Aos 48, Léo Matos empurrou Bruno Henrique de forma bizarra na área e o árbitro Raphael Claus assinalou a penalidade após consultar o VAR.

Gabigol bateu com muita categoria e abriu a conta para o clube da Gávea.

Na volta do intervalo, Luxemburgo mostrou sua total insatisfação com o Vasco e fez três substituições: Carlinhos, Juninho e Ygor Catatau entraram, Léo Matos, Benítez e Gabriel Pec saíram.

As mexidas surtiram efeito, e o time da Colina melhorou bastante, finalizando duas vezes em três minutos (algo que não havai feito em todo o 1º tempo).

Aos 5, o artilheiro Cano recebeu cruzamento rasteiro em ótima condição e teve tudo para empatar, mas acabou pegando de tornozelo na bola e desperdiçando grande chance.

Depois, aos 23, Pikachu cobrou falta com perfeição e viu Hugo Souza fazer uma defesa maravilhosa, salvando o Flamengo.

Rogério Ceni, então, resolveu mexer também no Rubro-Negro: sacou Arrascaeta e Gabigol e ingressou Vitinho e Pedro.

E, logo em seguida, saiu o 2º gol flamenguista: Everton Ribeiro bateu ótimo escanteio, Bruno Henrique subiu muito e testou bonito para o fundo das redes.

Depois disso, o Vasco não teve qualquer força para reagir, e o Fla apenas controlou a partida até o apito final.

Gabigol comemora após marcar para o Flamengo sobre o Vasco Marcelo Cortes/Flamengo

Flamengo 2 x 0 Vasco

GOLS: Flamengo: Gabigol (pênalti) e Bruno Henrique

FLAMENGO: Hugo Souza; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gerson (Pepê), Diego (João Gomes), Everton Ribeiro e Arrascaeta (Vitinho); Bruno Henrique (Michael) e Gabigol (Pedro) Técnico: Rogério Ceni

VASCO: Fernando Miguel; Léo Matos (Carlinhos), Marcelo Alves, Ricardo Graça e Henrique; Bruno Gomes (Andrey), Léo Gil (Talles Magno) e Benítez (Ygor Catatau); Yago Pikachu, Gabriel Pec (Juninho) e Cano Técnico: Vanderlei Luxemburgo

24º gol de Gabigol em 39 jogos pelo Flamengo na temporada

O Flamengo teve 71% de posse de bola no 1º tempo

O Flamengo finalizou 10 vezes no 1º tempo, contra 0 do Vasco

Vanderlei Luxemburgo fez 3 substituições na volta para o 2º tempo

20º gol de Bruno Henrique em 49 jogos pelo Flamengo na temporada

7º gol de Bruno Henrique em 6 jogos contra o Vasco pelo Flamengo

14º gol de Bruno Henrique em clássicos cariocas pelo Flamego

O Flamengo não perde para o Vasco há 17 jogos

Classificação

– Flamengo: 2º lugar, com 64 pontos

– Vasco: 15º lugar, com 37 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileirão.

Domingo, 07/02, 20h30*, Red Bull Bragantino x Flamengo

Quarta-feira, 10/02, 19h15*, Fortaleza x Vasco

*horário de Brasília