Flamengo x Vasco: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

O último clássico para Flamengo e Vasco na temporada terá um peso de decisão para as pretensões das equipes no Campeonato Brasileiro – briga pelo título e distância da zona do rebaixamento, respectivamente. O duelo da vez será realizado nesta quinta-feira, às 21h, no Maracanã, e válido pela 34ª rodada.

Na noite desta quinta, os arquirrivais se reencontrarão um “campeonato” depois do eletrizante 4 a 4 na edição passada do Brasileirão, marcante sob diversos aspectos, inclusive originando a fala de “outro patamar” – a famigerada provocação de Bruno Henrique. Vanderlei Luxemburgo está novamente do lado cruz-maltino e é um dos temperos extras para o Clássico dos Milhões.

Confira mais informações da partida entre Flamengo e Vasco:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 4 de fevereiro de 2021, às 21h

Árbitro: Raphael Claus FIFA (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis FIFA (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP)

Onde ver: Premiere, Tempo Real do LANCE! e narração do Voz do Esporte no Facebook do L!.

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Hugo Souza; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gerson (João Gomes), Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Lesionados: Thiago Maia, Diego Alves e Rodrigo Caio

Suspensos: –

Pendurados: Gabigol, Diego Ribas, Gustavo Henrique, João Lucas, João Gomes e Rogério Ceni.

VASCO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)

Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Ricardo Graça, Henrique; Bruno Gomes, Benítez e Gil; Yago Pikachu, Gabriel Pec (Talles Magno) e Cano.

Lesionado: Werley

Suspenso: Leandro Castan

Pendurados: Benítez, Yago Pikachu, Léo Matos, Ricardo Graça e Gabriel Pec.

PALPITES: Na redação do LANCE!, 50% das pessoas acreditam em empate; 30%, em vitória do Flamengo, enquanto o restante, 20%, em triunfo do Vasco.