Fluminense se aproxima de acerto com Roger Machado para a próxima temporada

O Fluminense deve ter um novo treinador em 2021. O Tricolor está próximo de acertar com Roger Machado, sem clube depois de deixar o Bahia. Neste momento não há nada assinado, mas o comandante deve assumir a equipe logo após o término do Campeonato Brasileiro. A informação foi noticiada inicialmente pelo “Netflu” e pelo “ge”, e confirmada pelo LANCE!.

Para reforçar a confiança em Marcão e manter o foco na reta final do Campeonato Brasileiro, o Flu evita falar do assunto, tentando manter as conversas de forma discreta. A diretoria já expressou mais de uma vez que apoia o trabalho do atual treinador e iria banca-lo até o fim desta temporada, independentemente dos resultados.

Não é a primeira vez que o treinador de 45 anos está no radar do Fluminense. O presidente Mário Bittencourt já havia sondado a situação de Roger antes do acerto com Odair Hellmann. Além disso, Pedro Abad, mandatário anterior, também gostava do nome, mas não conseguiu fechar na época.

Mário teve conversas com Roger para falar sobre o planejamento do Flu para a próxima temporada. Neste momento, Marcão tem se reunido com a diretoria para iniciar a avaliação do restante do ano. O ídolo tricolor irá retornar à comissão técnica permanente. Vale lembrar que ele comandava o Sub-23 antes da saída de Odair.

Roger Machado tem história no Fluminense. Gaúcho, ele encerrou a carreira como jogador pelo clube carioca em 2008. Entretanto, seu nome está marcado pelo gol do título da Copa do Brasil, em 2007. Foram 123 jogos e 10 gols marcados entre 2006 e 2008. A identificação com o Flu, aliado à possibilidade de trabalho com os jovens, algo imprescindível no Tricolor, pesaram a favor do treinador.

Como treinador, Roger teve passagens por Juventude, Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG e Palmeiras antes de chegar ao Bahia. Ele conquistou os títulos do Campeonato Mineiro de 2017 pelo Galo e o bi-campeonato baiano, em 2019 e 2020.

O Fluminense está próximo de garantir a presença na Libertadores da próxima temporada e já briga por uma vaga direta na competição. Vindo de cinco jogos sem derrota, o Tricolor encara o Atlético-MG na próxima quarta.