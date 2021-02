Fluminense vence e se aproxima do G4; Galo se complica na luta pelo título: a classificação do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro de 2020 finalmente se aproxima do seu fim com as lutas por título, vagas na Libertadores e contra o rebaixamento abertas. No primeiro quesito, o Galo deu um passo para trás significativo ao ser derrotado para o Goiás, nesta quarta-feira, no Serrinha, por 1 a 0.

O Atlético-MG pode terminar a rodada a oito pontos do Internacional. Com a vitória, o Goiás chegou aos 32 pontos e se colocou a três do Sport, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na luta pela Libertadores, o Fluminense conseguiu uma importante vitória contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, por 1 a 0. O Tricolor é quinto colocado, dois pontos atrás do São Paulo, que fecha o G4 do Brasileirão.

