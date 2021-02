For The King e Metro Last Light Redux estão gratuitos na Epic Games

A Epic Games anunciou nesta quinta-feira (4) que os jogos For The King e Metro Last Light Redux estão de graça na plataforma para resgate por tempo limitado, expirando no dia 11 de fevereiro.

A partir dessa quinta-feira, todos os jogadores poderão adquirir gratuitamente o rogue-like de estratégia por turnos For The King e o popular FPS de horror e ação Metro Last Light Redux, que tomam o lugar do indie brasileiro Dandara: Trials of Fear Edition. Durante uma semana, os games poderão ser resgatados sem custos adicionais, e após isso estarão disponíveis para sempre na biblioteca pessoal da EGS.

Metro Last Light Redux also free on EGS https://t.co/4Ye3ovTn87 pic.twitter.com/JvDDgwD1b9 — Wario64 (@Wario64) February 4, 2021

Ambos os jogos ficarão disponíveis até o dia 11 de fevereiro, quando o híbrido de RTS e RPG tático Halcyon 6: Lightspeed Edition será liberado gratuitamente os usuários da plataforma.

