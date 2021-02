Fortaleza vira sobre o Coritiba e respira em jogo marcado por pênalti defendido por atacante emprestado pelo Inter

E nesta quinta-feira (4) Fortaleza e Coritiba fizeram um jogo intenso no Castelão. Em confronto direto na briga contra o rebaixamento, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, os visitantes abriram o placar com o veterano Ricardo Oliveira, mas levaram virada em 1 minuto do Leão do Pici e acabaram derrotados por 3 a 1.

A primeira boa chegada foi dos donos da casa. Logo aos 4 minutos do 1º tempo, Wellington Paulista deu belo passe, abriu para Osvaldo pela esquerda, e o atacante deixou David cara a cara com o goleiro Wilson. A finalização, porém, saiu fraca e foi logo defendida.

Aos 16 minutos, o Leão do Pici chegou mais uma vez com Wellington Paulista. O camisa 9 recebeu lançamento da defesa, bateu de primeira, mas a bola passou por cima do gol.

Aos 20 minutos, Osvaldo precisou ser substituído, por conta de dores na coxa, e deu lugar a Igor Torres no Fortaleza.

Seis minutos depois, Torres já teve a sua primeira chance no jogo. O atacante recebeu de Gabriel Dias, bateu de primeira, mas Wilson fez grande defesa.

E, no lance seguinte, o Coxa abriu o placar. Ricardo Oliveira recebeu passe, ficou cara a cara com Felipe Alves, e estufou as redes para os visitantes. O gol foi revisado pelo VAR, que validou.

Apesar do gol sofrido, o poder de reação do Fortaleza foi quase que instantâneo. Aos 42 minutos, Nathan Silva abriu o placar para os mandantes, e marcou contra para o Coritiba, após tentar cortar cruzamento de David na área.

E, no minuto seguinte, aos 43, o Leão do Pici chegou à virada. David recebeu passe de Luiz Henrique e bateu na saída do goleiro Wilson, colocando a sua equipe em vantagem no placar ainda no primeiro tempo.

No 2º tempo, o Coritiba conseguiu duas boas chegadas, com Nathan e Galdezani, aos 21 e aos 22 minutos, respectivamente, mas não conseguiu empatar.

Quem se aproveitou foi o Fortaleza, que aos 38 minutos marcou o 3º. Wellington Paulista completou, de letra, finalização de Tinga e estufou mais uma vez as redes para o Leão do Pici no jogo.

E o camisa 9 teve a chance de ampliar e marcar o 4º do Fortaleza no Castelão. Rhodolfo tocou com a mão na bola dentro da área, o árbitro Anderson Daronco expulsou o zagueiro do Coritiba e marcou pênalti.

Na cobrança, Wellington Paulista bateu sem muita força, no cantinho, e Wilson foi lá buscar a bola, defendendo mais um pênalti no Brasileirão. Entretanto, o árbitro viu que o goleiro do Coxa se adiantou e, além de mandar voltar, expulsou o arqueiro.

Com a expulsão de Wilson, Sarrafiore foi para o gol. E, assim como o goleiro do Coritiba, fez grande defesa em nova finalização de Wellington Paulista.

AÍ É LOUCURA! Defendeu de novo o pênalti. Só que agora foi outro goleiro que não era goleiro. :/ — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) February 4, 2021

Com o resultado, os donos da casa voltaram a triunfar depois de sofrerem duas derrotas consecutivas no Brasileiro. Além disso, foi a 38 pontos, deixou o Z-4 e ainda subiu para 14º na tabela.

Já o Coxa, que agora não vence há quatro jogos consecutivos, segue em 19º, com 28 pontos, e a oito de deixar a zona da degola.

David comemora gol da virada do Fortaleza sobre o Coritiba, no Castelão Gazeta Press

Fortaleza 3 x 1 Coritiba

GOLS: Fortakeza: Nathan Silva (GC), David e Wellington Paulista Coritiba: Ricardo Oliveira

FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias (Tinga), Juan Quintero (Wanderson), Paulão e Bruno Melo; Felipe, Juninho, David (Carlinhos), Osvaldo (Igor Torres) e Luiz Henrique (Mariano Vázquez); Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira

CORITIBA: Wilson; Cerutti (Nathan), Nathan Otavio , Rhodolfo, Nathan Silva (Sarrafiore) e Mattheus; Rafinha, Matheus Galdezani (Matheus Bueno), Hugo Moura e Yan Sasse (Luiz Henrique); Ricardo Oliveira. Técnico: Gustavo Morínigo

– Ricardo Oliveira voltou a marcar um gol após quase 12 meses

– O Fortaleza voltou a vencer após 2 derrotas consecutivas

– O Fortaleza somou sua 2ª vitória consecutiva em casa no Brasileirão

– O Coritiba somou seu 4º jogo consecutivo sem vitória na competição

Classificação

– Fortaleza: 14º lugar, com 38 pontos

– Coritiba: 19º lugar, com 28 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo na próxima semana, pelo Brasileirão.

Quarta-feira, 10/02, 19h15*, Fortaleza x Vasco

Sábado, 13/02, 19h*, Santos x Coritiba

*horário de Brasília