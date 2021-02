FPF reunirá grandes nomes da arbitragem para discussão sobre o VAR

A Federação Paulista de Futebol organizará a primeira edição do Summit VAR, evento on-line de 22 a 25 de fevereiro, com a participação de grandes nomes da arbitragem paulista, brasileira e internacional.

O evento tem a ideia de reunir diversos ex-árbitros, instrutores e especialistas para compartilharem conhecimento, experiências, aplicações e percepções do VAR no futebol.

O VAR é utilizado no Paulistão desde 2019, quando foi utilizado na fase de mata-mata. Em 2021, todos os jogos da competição contarão com a tecnologia. A FPF é a primeira entidade da América Latina a contar com uma sala de VAR centralizado, em sua sede, onde os árbitros de vídeo e seus assistentes atuam em todos os jogos.



O uso do VAR será reforçado na próxima edição do Campeonato Paulista (Foto: Divulgação)

Entre os nomes confirmados no Summit VAR, além do presidente e do vice-presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos e Mauro SIlva, estão Jorge Larrionda, instrutor técnico Fifa e membro da Comissão de Arbitragem da Conmebol. Dirk Schelmmer, gerente do departamento de Serviços de Futebol da Ifab (International Board); Alício Pena Jr., vice-presidente da Comissão de Arbitragem da CBF; Ana Paula Oliveira, presidente da Comissão de Arbitragem da FPF, Carlos Velasco, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Espanhola; Enrique Osses, instrutor Fifa e diretor da Comissão de Árbitros do México; Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da Conmebol.

O evento faz parte da FPF Academia Digital, braço acadêmico on-line da FPF, onde são oferecidos cursos, palestras, workshops e outros eventos.