Frasier: revival da série deve ser produzido pelo Paramount+

Um revival da série Frasier pode vir a público pelo Paramount+. O serviço de streaming estuda a possibilidade de encomendar uma temporada de 10 episódios trazendo de volta Kelsey Grammer e David Hyde Pierce, estrelas do seriado dos anos 90.

A série vencedora do Emmy estava procurado uma casa na qual pudesse se reinventar, já que o projeto vem sendo elaborado por um tempo. O projeto é encabeçado pelo próprio Grammer e as tentativas de trazer a série de volta ocorrem há pelo menos dois anos e meio.

O ator se reuniu com a CBS Studios na esperança de reprisar seu papel como Frasier Crane, personagem vivido pelo astro de 1993, ano de estreia do programa, até maio de 2004. Grammer faria, inclusive, a produção executiva do novo seriado.

Além disso, o ator David Hyde Pierce também está sendo incluído no projeto. Ele vivia o irmão do protagonista, Niles Crane, na versão original da série, coestrelando ao lado de Grammer.

(NBC/Reprodução)Fonte: NBC

Os dois atores, ao lado de Alec Baldwin, estão escalados para atuar na nova série da HBO, Julia, baseada na vida de Julia Child, pioneira dos programas de gastronomia. Portanto, o revival veria a luz do dia somente em 2022, caso todas as negociações sejam fechadas.

Saiba mais sobre o possível revival da série Frasier no Paramount+

Desde que o serviço de streaming da Paramount, o Paramount+, começou a se interessar pelo projeto, diversos roteiristas foram considerados. Entre eles, os nomes mais cotados são os de Joe Cristalli e Chris Harris.

Frasier foi uma série exibida pela NBC e criada pelo falecido produtor David Angell, ao lado de Peter Casey e David Lee, e foi uma das comédias mais notáveis entre os anos 90 e 2000.

A sitcom era realizada pela produtora de Grammer, Grammnet Prods, em parceria com a CBS Studios.

Seu elenco principal era composto, além da dupla de protagonistas, por Jane Leeves, que interpretava Daphne Moon, Peri Gilpin, que vivia Roz Doyle, e John Mahoney, que dava vida a Martin Crane, pai dos irmãos.

Fique ligado para saber mais informações sobre o revival de Frasier no Paramount+.