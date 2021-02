Fred vira salvação de Camila e pior pesadelo; entenda · .

Camila (Carolina Dieckmann) se encherá de esperança ao saber que seu irmão, Fred (Luigi Baricelli), pode ser seu doador de medula em Laços de Família. Ela será informada pelo médico de que o parentesco entre os dois pode ajudá-la a ser curada de sua doença. No entanto, Helena (Vera Fischer) ficará preocupada, já que escondeu que os filhos não são do mesmo pai na novela do Vale a Pena Ver de Novo.

A estudante com leucemia será informada por seu médico de que, por ser irmão dela, Fred tem boas chances de ser compatível na doação de medula. A paciente ficará toda animada com essa possibilidade, sem imaginar que isso trará à tona outro pesadelo em sua vida. A jovem não sabe que é filha de Pedro (José Mayer), pois Helena mentiu a vida inteira.

“Tô bem. Tô melhor ainda depois que o doutor me falou sobre o transplante. Estava me explicando que, se depois da quimioterapia a doença não regredir, eu posso fazer um transplante de medula, e o Fred pode ser o doador. Tem uma pequena possibilidade, mas existe, mãe. Irmãos da mesma mãe e mesmo pai têm até 30% de chance de ter o mesmo código genético. Não é o máximo?”, perguntará Camila a Helena.

A protagonista ficará com a expressão preocupada, atordoada com a nova informação. Yvete (Soraya Ravenle), que estará no quarto de hospital ao lado da amiga, perceberá a apreensão dela.

Enquanto isso, sem saber de nada, Fred se animará em salvar a vida da estudante. “Eu dou tudo pra resolver seu problema, pra te ver curada”, afirmará. “Vai dar certo, Fred. Você vai salvar a minha vida”, celebrará Camila.

Na cena seguinte, Helena desabafará com a amiga a sós. “O que eu faço, Yvete? O que eu faço? A Camila acha que o Fred pode salvar a vida dela, o que eu faço, meu Deus do céu? Eu tô pagando todos os meus erros do passado, Deus tá me castigando”, vai se desesperar a esteticista.

Ivete mandará a amiga parar de falar bobagem e ressaltará que, se ela nunca disse que Camila na verdade é filha de Pedro, é porque achou que seria melhor assim. “Mas o que eu faço? Não posso deixar minha filha continuar acreditando nisso, nessa possibilidade que não existe, não posso”, lamentará Helena, aos prantos.

“Você vai ter que dizer a verdade. Mas no momento certo, na hora certa. Se você se desesperar é pior! Olha, vamos acreditar. Quem sabe não surge uma nova saída? Os milagres acontecem, minha querida”, tentará confortar Yvete, mas Helena permanecerá muito preocupada.

