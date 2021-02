Free Fire terá crossover com Attack on Titan em março

Em mais uma de suas séries de eventos colaborativos, a Garena anunciou que Free Fire vai ter um crossover com o anime Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) em março, quando o título receberá vestimentas baseadas em alguns personagens.

Attack on TitanFonte: Wit Studios/Reprodução

“Os fãs de Attack on Titan poderão se enfrentar vestindo as cores da divisão Survey Corps, bem como roupas inspiradas nos temíveis Titãs devoradores de homens. Haverá também muitos outros conteúdos de colaboração exclusivos, incluindo skins de armas e outros itens do jogo e colecionáveis”, informou a produtora em um comunicado.

Até o momento, ainda não foi informada uma data oficial para a chegada do conteúdo ao game, algo que deve acontecer ainda em fevereiro.