Friends: elenco não gostou de trabalhar com Jean-Claude Van Damme

O astro dos filmes de ação Jean-Claude Van Damme fez uma participação durante a 2ª temporada da série Friends em 1996. Agora, 25 anos depois, o diretor do episódio, Michael Lembeck, revelou que as atrizes Jennifer Aniston e Courteney Cox não curtiram tanto a experiência de dividir o set de filmagens com o ator.

Durante uma entrevista ao site THR, Lembeck contou que foi difícil trabalhar com Van Damme, já que o astro era “despreparado e arrogante”. Ele ainda complementou, revelando que Jennifer e Courtney ficavam incomodadas com algumas atitudes do ator durante as gravações das cenas nas quais Van Damme beijava as duas atrizes. As cenas não entraram no corte final do episódio.

“Ele era despreparado e arrogante!”, disse Lembeck. “Mas esta é a história que quero compartilhar: filmamos com ele e Jennifer primeiro. Em seguida, ela se aproxima de mim e diz: ‘Lem, você me faria um favor e pedir-lhe que não coloque a língua na minha boca quando estiver me beijando?’ Eu disse a ele. Então fomos filmar uma cena mais tarde com Courteney. E aí ela veio caminhando em minha direção e disse: ‘Lem, você pode dizer a ele para não colocar a língua na minha boca?’ Eu não pude acreditar! Eu tive que dizer a ele novamente, mas um pouco mais firme”.

Van Damme participou do episódio “The One After the Superbowl: Part 2.”, no qual as personagens Monica (Cox) e Rachel (Aniston) o encontravam em um estúdio de gravação. Rachel e Monica lutavam entre si para conseguir a atenção do astro, porém, após o ator sugerir que os três poderiam ficar juntos, as duas amigas resolvem se livrar dele.