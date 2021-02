‘Fui tolo de não aceitar’

Imagine receber uma proposta do Arsenal, da Inglaterra, com apenas 16 anos de idade e ainda assim dizer não. Pois foi exatamente isso que um dos maiores zagueiros do futebol italiano deste século fez quando ainda vestia a camisa do Livorno, modesto clube da Itália.

Em entrevista ao diário francês So Foot, Giorgio Chiellini revelou que quando disputava a Série C do futebol na Terra da Bota, o Arsenal o quis contratar.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Na época dirigido por Arsène Wenger, o time de Londres contava com estrelas como Thierry Henry. Mas, nem mesmo esses fatores levaram Chiellini a dizer sim.

“Pensando bem, eu fui um tolo em não ter aceitado aquela oferta. Eu tinha 16 anos, estando na terceira divisão e eu recebi uma grande oferta. Eu não me sentia pronto. Se eu tivesse aceitado, estaria dando a impressão de que estivesse traindo o Livorno”.

Chiellini permaneceu por mais três anos na mesma equipe, até ser contratado em definitivo pela Roma. Depois disso, o defensor foi cedido por empréstimo à Fiorentina até ser adquirido pela Juventus pela bagatela de 3,8 milhões de libras em 2005, algo em torno de R$ 15 milhões na época.

Foi com a camisa da Vecchia Signora que Chiellini firmou seu nome na história do futebol italiano. Pela Juve, o zagueiro soma 18 títulos, sendo nove deles o Campeonato Italiano.