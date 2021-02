Futel de Uberlândia MG anuncia novo Processo seletivo

Em Minas Gerais, a Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer (Futel) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 20 vagas em cargos de nível fundamental incompleto.

As oportunidades são para os cargos de Agente de serviços gerais (10 vagas) e Agente de segurança patrimonial (10 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 980,20 a R$ 1.215,14, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 5 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da da Prefeitura de Uberlândia, Minas Gerais.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas aplicação de teste de aptidão física (caráter eliminatório), mais entrevista estruturada, em dias e locais a serem informados. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

ATRIBUIÇÕES

AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL: Manter supervisão sobre depósitos de materiais, pátios, áreas abertas, centros de esportes, obras em execução e edifícios onde funcionam repartições da FUTEL; Fazer ronda diurna e noturna, segundo escala de serviço, visando resguardar as dependências de edifícios da FUTEL e de áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente e observando pessoas que lhe pareçam suspeitas, para possibilitar a tomada de medidas preventivas; Fiscalizar a entrada e a saída de pessoas nas dependências de edifícios da FUTEL, prestando informações e efetuando encaminhamentos, examinando autorizações para garantir a segurança do local; Obedecer aos horários de funcionamento das unidades da FUTEL ao abrir ou fechar portarias; Zelar pela segurança de materiais, veículos e equipamentos postos sob sua guarda; entre outras.

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS: Limpar e arrumar as dependências e as instalações das unidades da FUTEL, a fim de mantê-las nas condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando os detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; Realizar serviços de capina, varrição, irrigação, coleta de lixo, lavação de banheiros e de bebedouros nas áreas da FUTEL; Percorrer as dependências da FUTEL abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; Preparar e servir bebidas não alcóolicas a visitantes e servidores da unidade; Lavar copos, xícaras, cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha; entre outras.

Informações do concurso