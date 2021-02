Gabigol será julgado por expulsão contra o Bahia e pode pegar até 12 jogos de suspensão

Nesta sexta-feira, dia cinco de fevereiro, o STJD vai julgar as expulsões de Danielzinho, do Bahia, e Gabriel, do Flamengo. Ambos receberam cartão vermelho na partida entre os dois times no dia 20 de dezembro de 2020, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o meia do Tricolor pode pegar até seis jogos de suspensão, o atacante flamenguista pode ficar de fora de até 12 partidas, o que o tiraria do restante do campeonato e do começo da próxima edição. Na súmula, o juiz afirma ter expulsado Gabigol após o atleta tê-lo ofendido, aos nove minutos do primeiro tempo.

Alexandre Vidal/Flamengo

De acordo com o que foi relatado pelo árbitro, o atacante o teria mandado “tomar no c*”, então recebido o amarelo, repetido a frase mais duas vezes e retardado sua saída de campo. Desta forma, pode ser julgado por duas infrações. A sessão que definirá o futuro do camisa 9 do Flamengo está marcada para sexta-feira, às 10h, e será transmitida ao vivo pelo site do STJD.