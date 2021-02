Gabriel Veron é cortado do Mundial pelo Palmeiras; Lucas Esteves é o substituto

Na tarde desta sexta-feira (05), o Palmeiras anunciou que Gabriel Veron foi cortado da lista de atletas relacionados para o Mundial de Clubes. O substituto do atacante será o lateral-esquerdo Lucas Esteves, que foi ao Qatar como suplente.

Apesar de estar se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, que, inclusive, o impediu de disputar a final da Libertadores da América, Veron viajou com a delegação para Doha. Segundo a assessoria do Verdão, no entanto, é certo que o atacante não teria condições físicas de atuar em uma eventual final.

Caso algum outro jogador sofra uma lesão, o Palmeiras, conforme é permitido pelo regulamento da Fifa, poderá realizar trocas até 24 horas antes da estreia contra o Tigres. A lista permite 23 jogadores, mas o Alviverde viajou com 28.

Com transmissão da Globo e SporTV, o Verdão encara a equipe mexicana do Tigres neste domingo, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Education City.