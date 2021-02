Gabriel Veron pode ser cortado pelo Palmeiras antes de jogo contra o Tigres

O atacante Gabriel Veron pode ser cortado da lista de inscritos do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa antes do jogo contra o Tigres.

A informação foi publicada pelo globoesporte.com e confirmada pela ESPN.

O jovem atacante ainda está em tratamento para se recuperar de uma lesão na coxa, que inclusive o tirou da final da Conmebol Libertadores.

Já se sabe que ele não terá condições de atuar contra o Tigres, mas haveria a chance do atacante estar preparado para uma possível final.

O Verdão, porém, terá que tomar a decisão se corta ou mantém Gabriel Veron até a tarde do próximo sábado.

Isto porque as equipes que estão no Mundial têm o direito de alterar sua lista de inscritos até 24 horas antes de sua estreia.

Gabriel Veron durante sessão de fotos do Palmeiras no Mundial de Clubes Cesar Greco/Ag Palmeiras

Ou seja: como o Palmeiras joga contra os mexicanos às 15h do domingo, o limite para mudar a lista é até 15h de sábado.

O Alviverde tem quatro atletas na lista de suplentes que poderiam ser colocados no lugar de Veron: o zagueiro Renan, o lateral-esquerdo Esteves e os atacantes Wesley e Gabriel Silva.

Destes, quem tem estilo mais perecido com o de Gabriel é Wesley, que também se recupera de lesão e não está 100% para jogar.

Vale lembrar que Breno Lopes, autor do gol do título da Libertadores, também foi levado ao Catar na lista de suplentes.

No entanto, ele não está autorizado a disputar o Mundial por ter sido contratado pelos paulistas em novembros, depois do fechamento da janela Fifa.