Galiotte recebe homenagem de funcionários antes de viagem para o Mundial do Catar

Momentos antes da delegação do Palmeiras deixar a Academia de Futebol e embarcar no Aeroporto de Guarulhos com destino ao Catar, nesta terça-feira, o presidente Maurício Galiotte recebeu uma homenagem especial.

Cerca de 40 funcionários do Verdão entregaram ao mandatário uma placa agradecendo pelo apoio do clube durante a pandemia de covid-19. O Alviverde foi uma das poucas agremiações que não demitiu empregados por conta da crise do novo coronavírus.

“Obrigado, Palmeiras! Em tempo de tantas incertezas como o que vivemos, principalmente, desde março desse ano com a pandemia em nosso país, você nos garantiu a esperança de que tudo vai ficar bem se caminharmos juntos e unidos”, agradeceram através da placa, entregue pela auxiliar de limpeza Maria das Neves Ribeiro, funcionária do clube desde março de 1993.

“Nós quem agradecemos o trabalho, a dedicação, o comprometimento e o amor de vocês pelo Palmeiras. Uma homenagem como essa tem o valor de um título para nós, contamos muito com todos. É uma recordação que será guardada para sempre. Muito obrigado”, retribuiu Galiotte.

Na sequência, mais funcionários se despediram do elenco que viajou para o Catar para disputar o Mundial de Clubes. Na saída da Academia de Futebol, cerca de 100 empregados bateram palmas e mandaram boas vibrações para os atletas e membros da comissão técnica Alviverde.

Confira na íntegra a homenagem dos funcionários do Palmeiras:

“Obrigado, Palmeiras!

Em tempo de tantas incertezas como o que vivemos, principalmente, desde março desse ano com a pandemia do Covid19 em nosso país, você nos garantiu a esperança de que tudo vai ficar bem se caminharmos juntos e unidos.

No sentido mais amplo da palavra família, Você nos acolheu. Como uma mãe abraça os seus filhos e que reparte o pão para que nunca lhes falte o alimento.

De forma humanitária, entendeu as particularidades de cada um e procurou solucionar (e ainda procura) os problemas que vivemos nos proporcionando segurança em meio a toda essa confusão. Colocou como prioridade a preservação da nossa dignidade frente a outros interesses.

Se antes já entregávamos o nosso suor e trabalho por esse clube, agora temos ainda mais orgulho por dele fazer parte.

Que todos sigam o seu exemplo, pois temos um profundo sentimento de solidariedade àqueles que sofrem nessa hora com a perda de seus empregos, com a dor de uma doença, com a falta de um sustento honesto para seus filhos e com o que está por vir no futuro.

A todos a nossa oração e desejo de dias melhores.

À Sociedade Esportiva Palmeiras, seus dirigentes, associados, torcedores, patrocinadores, parceiros e jogadores nossa gratidão por olharem por nós.

Tudo vai ficar bem, afinal somos uma grande família. A família PALMEIRAS!”