Gênesis estaciona e vê A Força do Querer disparar no ibope · .

Após um início promissor em termos de audiência, a novela inédita Gênesis estacionou na casa dos 14 pontos de ibope e viu A Força do Querer disparar na noite de terça-feira (2). Enquanto a produção bíblica da Record registrou 14,8 pontos, a trama da Globo registrou 33,7, batendo recorde na reprise.

No capítulo da novela bíblica, Semíramis (Francisca Queiroz) caiu na conversa de Lúcifer (Igor Rickli) e decidiu se tornar uma deusa. As mulheres de Sinear compraram o discurso da mãe de Ninrode (Pablo Morais) e começaram a seguir a veterana na vila como se ela realmente fosse uma divindade.

A novela da Record já atingiu a média de 17,4 pontos no dia 27 de janeiro, mas não ultrapassou a casa dos 16 pontos do ibope desde então. No dia 28 alcançou 15,9, na sexta (29), 14,4; no sábado (30), 8,0; e na segunda (1º) marcou 14,9.

Já em A Força do Querer, Bibi (Juliana Paes) quase flagrou Rubinho (Emilio Dantas) aos beijos com Carine (Carla Diaz) no morro. O capítulo de terça da novela das nove da Globo terminou com Dantas (Edson Celulari) e Yuri (Drico Alves) sendo sequestrados por bandidos.

Com os 33,7 pontos, a novela escrita por Gloria Perez bateu o recorde do dia 28 de janeiro, quando marcou 33,2.

Veja abaixo as audiências da terça-feira, 2 de fevereiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 16,2 Bom Dia São Paulo 7,1 Bom Dia Brasil 7,9 Mais Você 5,6 Encontro com Fátima Bernardes 6,1 SP1 9,8 Globo Esporte 10,2 Jornal Hoje 9,8 Sessão da Tarde: Megamente 13,4 Laços de Família 20,1 Malhação 19,7 Flor do Caribe 22,1 SP2 23,2 Haja Coração 25,9 Jornal Nacional 26,9 A Força do Querer 33,7 Big Brother Brasil 21 28,3 Todas as Mulheres do Mundo 12,8 Jornal da Globo 7,8 Vai que Cola 7,9 Corujão: Correndo com Tesouras 4,0 Boletim Rede BBB 4,2 Hora 1 3,9 Média do dia (7h/0h): 6,5 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,3 Balanço Geral Manhã (rede) 1,8 Balanço Geral Manhã (local) 3,5 Fala Brasil 3,7 Hoje em Dia 4,5 JR 24H (Manhã) 4,5 Balanço Geral 8,3 Escrava Mãe 4,7 JR 24H (Tarde 1) 4,2 Cidade Alerta 6,7 JR 24H (Tarde 2) 5,6 Jornal da Record 10,1 Gênesis 14,8 Topíssima 6,6 Cine Record Especial: Anjos da Noite – A Revolução 3,7 JR 24H (Madrugada) 2,7 Escola do Amor 0,5 Igreja Universal do Reino de Deus 0,4

Média do dia (7h/0h): 5,0 Primeiro Impacto 4,1 Bom Dia & Cia 4,9 Cupom Premiado Baú 4,7 Triturando 3,8 Casos de Família 3,9 Triunfo do Amor 6,0 Quando me Apaixono 6,8 Sabadão Premiado 6,8 SBT Brasil 5,4 Roda a Roda 6,6 Cupom Premiado Baú 6,6 Chiquititas 6,0 Programa do Ratinho 5,0 Cine Espetacular: Categoria 5 5,7 The Noite 3,3 Operação Mesquita 2,6 Triturando (reapresentação) 2,5 SBT Brasil (reapresentação) 2,5 Primeiro Impacto 2,9

Fonte: Emissoras