Gente como a gente! Assim como em 2020, Neymar volta a ser sensação nas redes ao comentar BBB

O atacante da Seleção Brasileira e camisa 10 do Paris Saint-Germain Neymar voltou a repercutir nas redes sociais ao comentar o reality show da Globo “Big Brother Brasil 21”. Nesta semana, após os primeiros dias da atração, ele se tornou sensação por ser “gente como a gente” e se divertir com o programa.

Na edição passada do programa, que por si só já viraliza entre os internautas, Neymar se tornou um dos grandes comentaristas do BBB ao entrar na disputa entre Manu Gavassi e Felipe Prior. O apoiador do “mago” chegou a fazer dancinhas e compartilhar frases a favor do ex-participante – que acabou sendo eliminado. Em 2020, o começo da pandemia mobilizou o mundo da bola para o reality com a parada do futebol.

Já no ano de 2021, Neymar começou a comentar logo nos primeiros dias de programa – e as postagens sobre o show da Globo geraram muito engajamento na mídia.

Bora falar de bbb porque de futebol esse fds não foi legal 😢🤦🏽‍♂️🤷🏽‍♂️ — Neymar Jr (@neymarjr) January 31, 2021

Pouco depois da final da Libertadores entre Santos e Palmeiras, vencida pelo Alviverde, no último dia 30 de janeiro, Neymar disse que seria melhor conversar sobre o BBB, porque sobre futebol estaria complicado após a derrota de seu ex-clube. A postagem alcançou 183 mil curtidas.

No Twitter, o craque manifestou apoio ao cantor sertanejo Rodolffo e ao companheiro dele Caio, elogiou a sinceridade de Arthur e detonou a cantora “mamacita” Karol Conká. Além disso, o jogador defendeu a participante Juliette.

– Juliette é (como) aquele amigo que fala para cacete, mas a gente não vive sem…. Ela é pura, zero maldade… (eu tenho uns amigos assim) – escreveu o astro da bola.

Dos últimos dez posts do atleta em sua conta no Twitter, oito envolviam realities shows – incluindo “A Fazenda”, da Record, que já terminou. Neymar “gente como a gente” comentando BBB é cada vez mais sensação entre os torcedores.