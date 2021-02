Gerson e Diego Alves serão reavaliados e podem desfalcar o time contra o Vasco

O Flamengo pode ter dois problemas para a partida contra o Vasco, nesta quinta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro: Diego Alves e Gerson.

No primeiro jogo do ano após ficar sete partidas fora, o camisa 1 voltou a sentir um problema muscular durante a partida. Ele acabou substituído por Hugo.

O Flamengo explicou que Diego Alves sentiu uma dor no músculo anterior da coxa direita e por isso saiu de campo. Ele será reavaliado nesta terça-feira, no Ninho do Urubu.

Outro que vai depender de uma avaliação médica para saber se enfrenta o Vasco é Gerson. Um dos destaques do time no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Sport, o camisa 8 foi substituído com um problema no tornozelo.

Gerson em ação durante a partida contra o Sport Alexandre Vidal/Flamengo

De acordo com o Flamengo, Gerson sofreu uma entorse no pé direito. Assim como Diego Alves, ele será reavaliado no Centro de Treinamento.

Caso o goleiro seja vetado, Hugo, reserva imediato, será o titular, assim como nos últimos jogos. No meio-campo, Rogério Ceni tem João Gomes, Pepê e Willian Arão como opções.

O Flamengo está com 61 pontos e ocupa a segunda posição da tabela. O Inter é o líder, com 65 pontos. Vale lembrar que as equipes ainda se enfrentam na 37ª rodada, no Rio de Janeiro.

O próximo desafio dos cariocas será contra o Vasco, na quinta-feira, pela 34ª rodada. Por outro lado, o Inter visita o Athletico-PR, no mesmo dia.