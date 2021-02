Gi Group atualiza quadro com novas vagas de Emprego

A Gi Group Brasil, empresa de recursos humanos presente há 21 anos no mercado mundial, é reconhecida como uma das líderes globais em soluções dedicadas ao desenvolvimento do mercado de trabalho. Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários, a empresa faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de empreso em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

FUNÇÕES LOCALIDADES Auxiliar de Atendimento ao Cliente Parauapebas – PA Projeto Reestruturação Cajamar Recursos Humanos São Paulo – SP Supervisor de Marketing Senior Agronegócio São Paulo – SP Operador de Call Center Administrativa São Paulo – SP Operador de Call Center Administrativa São Paulo – SP Operador de Call Center Administrativa São Paulo – SP Operador de Call Center Administrativa São Paulo – SP Promotor Part Time 4 horas varejo Juazeiro – BA Assistente de Cadastro Farmacêutica Jaguaré – SP Vendedor Belo Horizonte-RP72997 Comercial Belo Horizonte – MG Vendedor Uberaba RP 72655 Comercial Uberaba – MG Supervisor(a) Promoções São Paulo/SP – SP Supervisor(a) Promoções São Paulo/SP – SP Supervisor(a) Promoções São Paulo/SP – SP Supervisor(a) Promoções São Paulo/SP – SP

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa Gi Group e cadastre-se na função desejada. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Gi Group