Gilberto desmascara Karol Conká e a define como ‘vilã’ da edição · .

Especialista em Big Brother Brasil, Gilberto Nogueira parou para fazer uma análise do BBB21 na noite desta quinta-feira (4). Ao lado de Sarah Andrade, o economista descobriu o que o público tem comentado nos últimos dias: Karol Conká é a grande vilã da atual edição.

Gil apontou que os comportamentos recentes da cantora podem ter sido mal interpretados pela audiência do programa. O pernambucano ainda avisou que, caso ganhe o líder, ela será o seu alvo.

“Se eu ganhar o líder hoje, eu corto relações e ela não estará no meu VIP. Quando eu vi o negócio ontem de ela mandar a Juliette se foder cantando, me deu um estalinho. Ela é ácida”, apontou Nogueira. “Ela e o Nego Di devem estar sendo criticados lá fora”, opinou Sarah.

“Sendo líder e colocando ela [no paredão], vai ser uma revolução nessa casa. Eu gosto muito dela, mas eu tenho que olhar o jogo, eu tenho que jogar. Eu adoro o Bil, mas ele tá indo por outro caminho. Ele tem ideologias, pensamentos que eu gosto muito, mas tem que tomar cuidado com brincadeiras”, confessou o economista.

Antes, Gilberto já havia apontado: “Acho que ela é a vilã do programa. Gosto muito dela e espero que dê tempo de reverter. São detalhes, amiga. Gosto dela, não queria que ela tivesse passado do ponto”.

Além de ter comentado sobre o comportamento da cantora com Juliette, o participante ainda analisou as atitudes que ela teve contra Lucas Penteado. E matou o objetivo do jogo da discórdia da última segunda (1º).

“Karol fala coisas muito pesadas, o público deve estar com um ranço dela tão grande. Aquela atividade do cancelador era pra ela. Falei, Brasil, pronto. Ela cancelou o menino [Lucas], ela queria ser a perfeita que desceu do Céu. Só que eu gosto dela, o problema é esse”, descobriu o economista, que valorizou a sua “intuição”.

🚨Fazendo uma leitura perfeita do jogo, Gilberto reconhece que Karol é a grande canceladora do jogo. #BBB21pic.twitter.com/tKCOW1hvTH

— Tracklist (@PortalTracklist) February 4, 2021

o gilberto provando que tem um celular escondido dentro da casa onde ele acessa o twitter #bbb21pic.twitter.com/5ZLlUKzlxd

— cris dias (@crisayonara) February 5, 2021

CÍRCULO DE ORAÇÃO 🕯 🕯 🕯

🕯 🕯 🕯 GILBERTO LIDER 🕯 🕯 🕯

🕯 🕯 REPASSE PARA O GIL SER O LÍDER pic.twitter.com/aDw5pr4Cuq

— matheus (@whomath) February 5, 2021

