Gilberto dispara sobre Pocah: ‘Ela é uma planta, dorme o tempo todinho’ | casa BBB

O brother continua falando sobre a cantora e diz acreditar que pode ter se prejudicado por tê-la citado no Jogo da Discórdia já que ela tem muito seguidores nas redes sociais. “Porque ela é uma planta, dorme o tempo todinho. Agora me indignei… Eu estava tentando, só que depois…”, aponta.

A sister emparedada concorda: “Eu já tive tanta dó dela aqui várias vezes. Eu devo estar viajando, só que tem alguma coisa que eu não sei explicar o que é”, diz. E Gilberto finaliza: “Eu entro no quarto, ela se cala. Ela já me deu altos fora e depois quer fazer ceninha ali? Eu também fiz minha cena. Ela veio dar uma de doida querendo me botar de vilão da história. Ela sabe o que ela fez”.