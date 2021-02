Toca a música “Toxic”, de Britney Spears na Festa do Líder Nego Di, e Gilberto e João Luiz fazem uma batalha de passos na pista de dança. A dupla brinca com os movimentos enquanto outros brothers observam a performance. Momentos antes, Projota e Lucas Penteado protagonizaram outra roda com batalha de rimas e empolgaram os confinados que observavam a cena.