Givanildo de Oliveira acerta com o América e terá sua primeira passagem pelo futebol do Rio

Conhecido como ‘rei do acesso’, Givanildo de Oliveira trabalhará no Rio de Janeiro pela primeira vez em sua carrera. Aos 72 anos, o experiente treinador foi anunciado como treinador do América.

O treinador terá a missão de recuperar o alvirrubro na fase preliminar do Campeonato Carioca. E Givanildo já falou da expectativa de treinar o Mecão.

“A expectativa é grande. Estou vindo para um grande clube, que é o America. O primeiro contato com o presidente foi muito bom. Eu sei que o tempo é curto, mas vamos trabalhar firme para conquistarmos o nosso objetivo. A gente trabalhará jogo a jogo. E esperamos já conseguir a vitória no jogo de quarta-feira”.

A estreia do treinador será na próxima quarta-feira (3), contra o Sampaio Corrêa-RJ, no Lourivaldão. O alvirrubro está em 5º lugar, com cinco pontos. Ao todo, venceu uma, empatou três e perdeu uma.

O REI DO ACESSO CHEGOU! Com 18 estaduais, 4 títulos nacionais no currículo e 2 copas regionais, Givanildo de Oliveira, chega ao Mecão para brigar pelo acesso à Fase Principal do Campeonato Carioca 🇦🇹🩸 Saiba mais em: https://t.co/1ZqHwe5iDo pic.twitter.com/ENFKyHuq81 — America RJ (de 🏠) (@AmericaRJ) January 31, 2021

Dos seis times que disputam a fase preliminar do Campeonato Carioca, apenas o primeiro irá disputar a Taça Guanabara e a Taça Rio. O restante irá disputar a Série A2 em 2021.

No clube carioca, Givanildo de Oliveira irá trabalhar com Richarlyson, multicampeão por São Paulo e Atlético-MG, além do goleiro Deola, com passagem pelo Palmeiras.

Givanildo Oliveira durante jogo do América-MG na Primeira Liga 2016 Gazeta Press

Givanildo é ídolo do América-MG, clube que comandou em 258 jogos e conquistou a Série B em 1997, a Série C em 2009 e o Campeonato Mineiro de 2016.