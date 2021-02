Globo bate o martelo e confirma data de retorno de Amor de Mãe; saiba quando · .

Fora do ar há quase um ano devido à pandemia da Covid-19, Amor de Mãe voltará à programação da Globo para exibir o desfecho da história de Lurdes (Regina Casé) na busca por seu filho perdido, Domênico (Chay Suede), no dia 1º de março. A emissora confirmou o retorno da trama de Manuela Dias ao ..

Por duas semanas, a Globo exibirá uma edição compacta de Amor de Mãe, que dividirá o horário nobre com a reta final da reprise de A Força do Querer. Após os capítulos com os fatos principais e mais marcantes, virão os inéditos a partir do dia 15 de março.

A partir daí, o telespectador finalmente poderá ver o reecontro de Lurdes com Domênico, que virou Danilo após ser comprado por Thelma (Adriana Esteves) com apenas dois anos de idade.

A comerciante se revelou a verdadeira vilã da novela das nove nos últimos capítulos que foram exibidos em março do ano passado. A primeira fase terminou com Thelma assassinando uma testemunha do grande segredo do folhetim e o final dela será digno de filme de ação. O desfecho da personagem contará com o sequestro de um bebê, a fuga da polícia e sua prisão.

Com os trabalhos interrompidos por causa da pandemia, as gravações dos episódios inéditos ocorreram entre agosto e novembro de 2020 com os novos protocolos de segurança. Desde o fim do ano passado, a Globo já trabalhava com a previsão de voltar a exibir o folhetim no horário nobre da Globo em março deste ano.

Serão apenas 23 capítulos inéditos nesta segunda fase. A produção foi obrigada a cortar 30 episódios, que totalizariam 155 ao todo. Thelma também raptará Lurdes (Regina Casé) para impedir que ela conte para Danilo, que ele na verdade é Domênico, seu filho desaparecido. Mas a babá conseguirá escapar e revelará tudo ao rapaz, mas não antes de ser dada como morta.

Outros desfechos

Davi (Vladimir Brichta) será preso, pegará Covid-19, precisará de cuidados e, após se recuperar, será vítima de um atentado terrível. Belizário (Tuca Andrada) atirará contra o ativista ambiental, que correrá sério risco de morte na novela.

Como a trama abordará a pandemia, Lídia (Malu Galli) e Magno (Juliano Cazarré) pegarão a Covid-19 e engatarão um romance improvável em plena crise sanitária. A alcoólatra em recuperação se apaixonará pelo ex-namorado de Betina (Isis Valverde).

Confirmada para entrar na segunda fase de Amor de Mãe, a atriz Eliane Giardini viverá uma personagem que bagunçará a vida de Vitória (Taís Araujo), Miranda (Debora Lamm) e Natália (Clarissa Kiste). Ela é a mãe das três.

“Três cenas eu fiz nos Estúdios Globo, em um dia de gravação, porque precisava do cenário. A minha personagem está doente, então lá tinha um quarto de hospital. E depois o resto foi aqui em casa”, disse a atriz ao podcast da novela das nove.