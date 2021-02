Globo decide não renovar e Mariana Becker deixa emissora após 27 anos

Uma das referências no jornalismo automobilístico brasileiro, a repórter Mariana Becker está de saída da Rede Globo após 27 anos. A emissora optou por não renovar o contrato com a profissional após desistir de negociar por um novo vínculo com a Fórmula 1. A informação foi confirmada pela Globo ao colunista Gabriel Vaquer, do UOL.

Desde de 1994 trabalhando na emissora, Mariana Becker se tornou uma referência quando falamos de reportagem esportiva no Brasil, principalmente sendo uma das pioneiras femininas. Ela passou por diversas coberturas de diferentes esportes, até se tornar a repórter da cobertura de Fórmula 1 na Rede Globo, substituindo João Pedro Paes Leme.

Mesmo durante a pandemia do Covid-19, Mariana Becker, que se tornou correspondente internacional da emissora para a cobertura da categoria, continuou viajando – sendo a única de todo o Grupo Globo.

O Grupo Globo desistiu das negociações pelos direitos de transmissão da Fórmula 1 após conversas em vão com a Liberty Media, empresa que detém a propriedade da categoria. Em seu lugar, a Band fechou contrato e assinou para transmitir a modalidade após 40 anos, com vínculo válido por dois anos.